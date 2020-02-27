Чт, 27.02.2020

В Сети опубликовали тизер мультфильма «Миньоны: грювитация»

Minions

ФОТО: CAP/FB/Image supplied by Capital Pictures

Анимационная киностудия Illumination опубликовала на YouTube тизер трейлера мультфильма "Миньоны: Грювитация".

В ленте рассказывается о том, как Грю (герой франшизы "Гадкий я") стал суперзлодеем и лидером армии миньонов.

Главного героя озвучил Стив Карелл, а маленьких существ Пьер Коффин.

Режиссер проекта — Кайл Балда. Он снял мультфильмы: "Миньоны" (2015 год), "Гадкий я - 3" и еще несколько короткометражек, связанных с этой историей.

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