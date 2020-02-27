В ролях Анна Михалкова и Виктория Исакова: смотри трейлер российской комедии «Очень женские истории»

Сюжет фильма основан на потребностях женщин. Чего же они хотят? Одни безумной страсти и любви. Другие успешной карьеры. Третьи счастья в браке и детей. А кто-то захочет волшебный пульт, который даст возможность одним кликом изменить своего возлюбленного к лучшему. Десять разных женщин, которых объединяет одно: жажда жить по-настоящему.