Чт, 27.02.2020
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  • В ролях Анна Михалкова и Виктория Исакова: смотри трейлер российской комедии «Очень женские истории»

В ролях Анна Михалкова и Виктория Исакова: смотри трейлер российской комедии «Очень женские истории»
В кино с 13 марта!

ФОТО: скриншот

Уже в марте на большие экраны кинотеатров Apollo Kino выйдет комедия «Очень женские истории».

Сюжет фильма основан на потребностях женщин. Чего же они хотят? Одни безумной страсти и любви. Другие успешной карьеры. Третьи счастья в браке и детей. А кто-то захочет волшебный пульт, который даст возможность одним кликом изменить своего возлюбленного к лучшему. Десять разных женщин, которых объединяет одно: жажда жить по-настоящему.

Смотри в кинотеатрах Apollo Kino c 13 марта. Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

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