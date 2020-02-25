СМОТРИ ⟩ Трейлер российского хоррора «Яга. Кошмар темного леса»

На YouTube-канале компании Central Partnership опубликован трейлер нового фильма ужасов Святослава Подгаевского, постановщика картин "Невеста", "Русалка. Озеро мертвых" и "Пиковая Дама: Чёрный обряд". Лента называется "Яга. Кошмар темного леса".
В центре сюжета — молодая семья, которая переехала в новую квартиру на окраине города. Нанятая ими для новорожденной дочери няня быстро вошла в доверие.
Однако старший мальчик, Егор, рассказывает о пугающем поведении женщины, но родители ему не верят. Камеры наблюдения, установленные отцом для успокоения, лишь подтверждают — все в порядке. И вот однажды Егор, вернувшись домой, не находит никаких следов ни няни, ни маленькой сестры, а родители пребывают в странном трансе и даже не помнят, что у них была дочь. Тогда Егор вместе с друзьями отправляется на поиски, в ходе которых выяснится, что няня — древний славянский демон, известный в народе как Яга.