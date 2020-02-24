300 МИЛЛИОНОВ ⟩ Кирк Дуглас оставил своих детей без наследства

Актер «золотой эры» Голливуда отдал почти 80 миллионов долларов в свой благотворительный фонд, бенефициарами которого являются Детский центр Кирка и Анны Дуглас, Театр имени Кирка Дугласа в Калвер-Сити и детская больница Лос-Анджелеса. Также часть состояния актера будет направлена в Университет Святого Лаврентия, который находится в Нью-Йорке. Деньги получат студенты из малоимущих семей.