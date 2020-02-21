Скорсезе написал личное письмо режиссеру «Паразитов»: «Ты молодец, а теперь отдыхай»

Кто хорошо работает, тот должен хорошо отдохнуть.
Как известно, Пон Чжун-хо во время своей оскаровской речи восхищался Скорсезе и процитировал его слова:
Самое личное — самое творческое.
Корейский режиссер со сцены Dolby Theatre рассказал, что учился на фильмах легенды Голливуда и даже не мог себе представить, что когда-то выиграет у него в борьбе за «Оскар».
На недавней пресс-конференции в Южной Корее режиссер «Паразитов» вновь упомянул Скорсезе, рассказав, что получил от него письмо:
Сегодня я получил письмо от Мартина Скорсезе. Это очень личное и трогательное письмо. Поэтому я не буду озвучивать все, что он мне написал. Скажу лишь, что в конце Мартин пишет: «Ты молодец, теперь можешь отдохнуть. Но не отдыхай слишком долго, помни, что многие, и я в том числе, ждут твой следующий фильм».
Пока неизвестно, какой фильм у Пон Чжун-хо будет следующим. Он в настоящий момент работает с HBO над англоязычным сериалом на основе «Паразитов». Скорсезе же уже объявил, что следующим его фильмом будет первый в его карьере вестерн «Убийцы Цветочной Луны» с Леонардо ДиКаприо и Робертом Де Ниро в главных ролях.