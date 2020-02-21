Пт, 21.02.2020
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Скорсезе написал личное письмо режиссеру «Паразитов»: «Ты молодец, а теперь отдыхай»

Martin Scorsese

ФОТО: MARK RALSTON/AFP

Кто хорошо работает, тот должен хорошо отдохнуть.

Как известно, Пон Чжун-хо во время своей оскаровской речи восхищался Скорсезе и процитировал его слова:

Самое личное — самое творческое.

Корейский режиссер со сцены Dolby Theatre рассказал, что учился на фильмах легенды Голливуда и даже не мог себе представить, что когда-то выиграет у него в борьбе за «Оскар».

ФОТО: VALERIE MACON/AFP

На недавней пресс-конференции в Южной Корее режиссер «Паразитов» вновь упомянул Скорсезе, рассказав, что получил от него письмо:

Сегодня я получил письмо от Мартина Скорсезе. Это очень личное и трогательное письмо. Поэтому я не буду озвучивать все, что он мне написал. Скажу лишь, что в конце Мартин пишет: «Ты молодец, теперь можешь отдохнуть. Но не отдыхай слишком долго, помни, что многие, и я в том числе, ждут твой следующий фильм».

Пока неизвестно, какой фильм у Пон Чжун-хо будет следующим. Он в настоящий момент работает с HBO над англоязычным сериалом на основе «Паразитов». Скорсезе же уже объявил, что следующим его фильмом будет первый в его карьере вестерн «Убийцы Цветочной Луны» с Леонардо ДиКаприо и Робертом Де Ниро в главных ролях.

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