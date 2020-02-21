Скорсезе написал личное письмо режиссеру «Паразитов»: «Ты молодец, а теперь отдыхай»

Сегодня я получил письмо от Мартина Скорсезе. Это очень личное и трогательное письмо. Поэтому я не буду озвучивать все, что он мне написал. Скажу лишь, что в конце Мартин пишет: «Ты молодец, теперь можешь отдохнуть. Но не отдыхай слишком долго, помни, что многие, и я в том числе, ждут твой следующий фильм».