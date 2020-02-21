Хоакин Феникс спас корову и ее теленка со скотобойни. Актер назвал их Свобода и Индиго

В видео Феникс общается с главой Manning Beef Энтони Ди Марией. Они обсуждают обращение с животными и работу по первичной обработке мяса, но в остальном разговор вышел спокойный и плодотворный. По итогам поездки Феникс спас двух обитателей скотобойни — корову и ее теленка, которых назвал Свобода и Индиго. Животных отправят в специальное прибежище, созданное организацией Farm Sanctuary.

«Никогда бы не подумал, что смогу подружиться с кем-то на скотобойне, но встреча с Энтони и наш разговор по душам помогли мне понять, что, возможно, у нас гораздо больше общего, — говорит Феникс в официальном заявлении. — Без его доброты Свободу и ее теленка Индиго ждал бы ужасный конец».

«Мы продолжим сражаться за освобождение животных, страдающих в этих угнетающих системах, мы также должны признать и отметить победы людей, которые помогли их достичь, — продолжает актер. — Шон Монсон, Эми Джин Дэвис и все сообщество LA Animal Save — они взяли всю боль от увиденного и превратили ее в эффективную дипломатичную защиту интересов лишенных голоса».

«В результате Свобода и Индиго никогда не столкнутся с жестокостью, их не коснется безжалостная рука. Я лишь надеюсь, что, пока мы наблюдаем, как малыш Индиго растет с мамой Свободой, мы будем помнить, что дружба может появиться в самых неожиданных местах. И, несмотря на наши различия, доброта и сострадание должны править всем вокруг нас», — заключил Феникс.