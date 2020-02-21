ОСКАР-2021 ⟩ Частично снятому в Эстонии фильму Кристофера Нолана пророчат победу

«Оскар-2020» только закончился, а эксперты уже предсказывают претендентов на награды следующего сезона, пишет Кинопоиск.
В 2018 году Кристофер Нолан номинировался как «Лучший режиссер» за «Дюнкерк», главную награду фильм не получил, зато стал обладателем трех технических «Оскаров» — за звук, монтаж и монтаж звука. Обернется ли таким же успехом научно-фантастическая картина «Довод» с Джоном Дэвидом Вашингтоном и Робертом Паттинсоном? Ничего нельзя сказать наверняка. Режиссер пока не раскрывает детали. Известно лишь то, что у фильма будет сложный сюжет, а рассказывать он будет о путешествиях во времени. Тем не менее Нолан уже работал над блокбастером с такими исходными данными, и «Начало» выиграло четыре «Оскара».
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Фильм Кристофера Нолана «Довод» - приключенческий боевик, действие которого разворачивается в мире международного шпионажа. Нолан снял фильм по собственному сценарию, используя в процессе съемок IMAX® и 70мм пленку. Съемки "Довода" проходили в семи странах, в том числе и в Эстонии.
В состав международного актерского ансамбля, который возглавляет Джон Дэвид Вашингтон, вошли Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Димпл Кападиа, Аарон Тейлор-Джонсон, Клеманс Поэзи, а также Майкл Кейн и Кеннет Брана. Продюсеры фильма «Довод» - Кристофер Нолан и Эмма Томас. Исполнительный продюсер - Томас Хэйслип.
В творческую киногруппу Нолана вошли главный оператор Хойте ван Хойтема, художник-постановщик Нейтан Краули, монтажер Дженнифер Лэйм, художник по костюмам Джеффри Керланд, специалист по видеоэффектам Эндрю Джексон и специалист по спецэффектам Скотт Фишер. Автор музыки - Людвиг Йоранссон.
Выход фильма «Довод» в мировой прокат осуществляет кинокомпания Warner Bros. Pictures, премьера намечена на 17 июля 2020 года.