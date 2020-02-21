ОСКАР-2021 ⟩ Частично снятому в Эстонии фильму Кристофера Нолана пророчат победу

В 2018 году Кристофер Нолан номинировался как «Лучший режиссер» за «Дюнкерк», главную награду фильм не получил, зато стал обладателем трех технических «Оскаров» — за звук, монтаж и монтаж звука. Обернется ли таким же успехом научно-фантастическая картина «Довод» с Джоном Дэвидом Вашингтоном и Робертом Паттинсоном? Ничего нельзя сказать наверняка. Режиссер пока не раскрывает детали. Известно лишь то, что у фильма будет сложный сюжет, а рассказывать он будет о путешествиях во времени. Тем не менее Нолан уже работал над блокбастером с такими исходными данными, и «Начало» выиграло четыре «Оскара».