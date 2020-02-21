В кинотеатрах Apollo перед премьерой «Тихое место 2» вновь покажут первую часть франшизы
Уже 20 марта в большой прокат выходит фильм «Тихое место 2», в котором семья Эбботт продолжает бороться за жизнь в полной тишине. В преддверии премьеры, 18 февраля, состоятся спецпоказы в нескольких кинотеатрах сети, включающие в себя показ первой части фильма (выпущенной в 2018 году) и второй части.
Поставленный Джоном Красински сверхъестественный фильм ужасов рассказывает леденящую кровь историю о семье, которая живет посреди кукурузного поля, а выживание ее зависит от умения быть тише воды, ведь в любую минуту на них могут напасть злобные чудовища.
Что это за твари, и какой у них план? Откуда они, и как с ними бороться? Что стало с остальным миром и человечеством? Этот невероятно напряженный ужастик ставит больше вопросов, чем дает ответов, и мурашки от страха зрителям гарантированы!
Соавтор сценария, режиссер и исполнитель главной мужской роли Джон Красински известен по телесериалу «Офис». В главной женской роли – Эмили Блант («Убийца», 2015).