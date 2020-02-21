Гостей эксклюзивной премьеры «Тихое место 2» ждет приятный сюрприз

Поставленный Джоном Красински сверхъестественный фильм ужасов рассказывает леденящую кровь историю о семье, которая живет посреди кукурузного поля, а выживание ее зависит от умения быть тише воды, ведь в любую минуту на них могут напасть злобные чудовища.

Что это за твари, и какой у них план? Откуда они, и как с ними бороться? Что стало с остальным миром и человечеством? Этот невероятно напряженный ужастик ставит больше вопросов, чем дает ответов, и мурашки от страха зрителям гарантированы!