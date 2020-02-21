УЖЕ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ⟩ На большие экраны в Эстонии выходит триллер «Человек-невидимка»

То, чего ты не видишь, не может причинить тебе боль. Но так ли это? Обладательница «Эмми» Элизабет Мосс («Мы», «Рассказ служанки») исполняет главную роль в этой новой, леденящей кровь версии истории про Человека-невидимку.

Сесилия Касс страдает в ловушке невыносимых отношений со своим богатым и гениальным мужем-ученым, который во всем стремится ее контролировать. И вот однажды ночью Сесилии удается бежать. В этом ей помогают ее сестра (Харриет Дайер, NBC «Проводник») и друг детства (Элдис Ходж, «Голос улиц») со своей юной дочерью (Сторм Рейд, HBO «Эйфория»).

Когда брошенный муж совершает суицид и завещает Сесилии все свое состояние, это вызывает у нее смутные сомнения. Потом происходит череда странных совпадений, а когда дела принимают для близких Сесилии угрожающей жизни оборот, до смерти испуганная женщина оказывается на грани потери рассудка. И никто, кажется, не верит ее словам о невидимом мучителе.

Продюсер этого жуткого триллера – мастер ужасов Джейсон Блум. Автор сценария и режиссер – Ли Уоннелл, известный как автор франшизы «Пила», а также как режиссер «Астрала 3».