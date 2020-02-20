ГАЛЕРЕЯ ⟩ Сипсик покоряет кинотеатры Эстонии! Смотри, как прошла торжественная премьера

Один из самых любимых героев эстонской детской литературы, тряпичная кукла Сипсик, получил свой фильм, полный музыки, приключений и истинных чувств. Это история об очень необычной и чрезвычайно милой живой кукле и о братской и сестринской любви, которая преодолевает даже самые серьезные испытания. Созданный Эно Раудом и Эдгаром Вальтером чудесный литературный персонаж, с которым выросли родители сегодняшних малышей, символизирует собой детскую непосредственность, любопытство ко всему окружающему, неуёмный характер, всепобеждающую дружбу и негасимую любовь.

Ану исполнилось 6 лет, и всё у неё замечательно, у неё есть старший брат Март – её самый лучший друг, с которым так здорово играть! Март тоже любит сестренку, и решает подарить ей на день рождения тряпичную куклу, которую сделал сам. Увы, время их беззаботной радости заканчивается, когда наступает 1 сентября и Март отправляется опять в школу. Теперь Ану приходится целые дни проводить без брата, да и у Марта появились новые друзья, а на сестру времени остаётся всё меньше. И вот однажды, когда Ану чувствует себя особенно одинокой и несчастной, волшебным образом оживает Сипсик. Ну, или Ану так показалось.

И Сипсик становится для Ану единственным светом в окошке. Занятия с Сипсиком полностью захватывают девочку, и в стороне остается и Март, и даже мама с папой. Сипсик видит эти проблемы в семье и пытается спасти ситуацию. Он придумывает приключение, которое должно было бы всех воссоединить, да только вот из этого приключения получается лишь ещё одна ссора. Сипсик считает, что это он во всём виноват, и принимает тяжёлое решение уйти из семьи, чтобы девочка в неё вернулась. Исчезновение Сипсика разбивает Ану сердце...

Когда Март обнаруживает, что его младшая сестра ради того, чтобы найти куклу, готова и в огонь и в воду, он, вопреки всему, начинает ей помогать. Они вместе принимаются за поиски Сипсика. В этом большом приключении и брат, и сестра попадают в массу сложных ситуаций и встречаются с множеством весьма своеобразных персонажей. Чем всё это кончится – узнаем в кинозале.