Фильм Мартина Скорсезе с Ди Каприо станет вестерном

Мы думаем, что это вестерн. Действие происходит в 1921-1922 годах в Оклахоме. Там будут ковбои, у них уже есть машины, ну, и лошади, конечно. Фильм в основном об Осейджах, индейском племени, которому выделили ужасную территорию, но они любили ее и верили, что белые никогда не будут интересоваться ею. Затем там нашли нефть, и в течение примерно десяти лет осейджи стали самыми богатыми людьми в мире в пересчете на душу населения. Ну, а потом, как и в случае с Юконом и горнорудными районами Колорадо, налетают стервятники, вторгается белый человек, европеец, и все рухнуло. Там были установлены такие порядки, что проще было попасть в тюрьму за убийство собаки, чем за убийство индейца,