НЕОЖИДАННО ⟩ «Отряд самоубийц 2»: создатели назвали имя актрисы, которая сыграет одну из главных ролей

Эксклюзивно для сайта Deadline представители компании Warner Bros. дали откровенное интервью о съемочном процессе "Отряда самоубийц 2". По их словам, они уже нашли актрису для одной из новых главных ролей суперзлодейки.

Персонаж, который появится в сиквеле популярной ленты, будет называться Крысолов (Ratcatcher). Превратиться в него придется португальской актрисе Даниэле Мельхиор. Как сообщается в источнике, особенность героини будет в том, что она способна контролировать крыс и совершать преступления во всем Готэме. Крысолов, как и Джокер, является врагом Бэтмена, поэтому ждем от создателей интересных поворотов сюжетной линии.

Добавим, что Даниэла Мельхиор снималась в популярном португальском фильме "Черная книга" (The Black Book), а также озвучивала персонажа Гвен Стейси (Женщину-паука) в португальской версии фильма "Человек-паук: Через вселенные". Сама же Даниэла поделилась радостной вестью со своими фанатами на странице в инстаграме.