Вт, 18.02.2020

Жители Эстонии сделали свой выбор! Смотри, какие фильмы стали лидерами продаж на выходных
ТОП-7!

Лед 2

ФОТО: скриншот

Kinozal.ee представляет рейтинг лидеров кассовых сборов за прошую неделю! Узнай, каким фильмам отдали свое предпочтение посетители эстонских кинотеатров!

1. Зима (за вторую неделю 156 240,72€)

2. Соник в кино (за первую неделю 62 554,83€)

3. Лёд 2 (за первую неделю 32 905,32€) 

4. Харли Куинн: Хищные птицы (за вторую неделю 23 250,52€)

5. Остров фантазий (за первую неделю 19 121,37€)

6. Камуфляж и шпионаж (за третью неделю 11 054,55€) 

7. Джентльмены (за четвертую неделю 14 066,50€)

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