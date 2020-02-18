Жители Эстонии сделали свой выбор! Смотри, какие фильмы стали лидерами продаж на выходных
Kinozal.ee представляет рейтинг лидеров кассовых сборов за прошую неделю! Узнай, каким фильмам отдали свое предпочтение посетители эстонских кинотеатров!
1. Зима (за вторую неделю 156 240,72€)
2. Соник в кино (за первую неделю 62 554,83€)
3. Лёд 2 (за первую неделю 32 905,32€)
4. Харли Куинн: Хищные птицы (за вторую неделю 23 250,52€)
5. Остров фантазий (за первую неделю 19 121,37€)
6. Камуфляж и шпионаж (за третью неделю 11 054,55€)
7. Джентльмены (за четвертую неделю 14 066,50€)