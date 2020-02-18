Райан Рейнольдс в реальной видеоигре: смотри трейлер комедии «Главный герой»

В качестве основы своего мира авторы картины явно взяли онлайн-мультиплеер GTA Online, благодаря чему все происходящее на экране выглядит на удивление аутентично: от хаоса на улицах и безумных нарядов до бессмысленного насилия и постоянных попыток игроков быть «круче».
«Главный герой» — история рядового сотрудника крупного банка, погрязшего в рутине. Все идет по накатанной, пока он однажды не выясняет, что окружающий его мир — часть огромной видеоигры, где игроки могут делать все, что захотят. И только он может спасти этот мир от окончательного уничтожения.
Фильм выйдет в прокат в кинотеатрах Apollo Kino 3 июля. Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!