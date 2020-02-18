Чт, 12.03.2020

«Мисс Плохое поведение»: смотри трейлер комедии с Кирой Найтли

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Британский проект «Мисс Плохое поведение» (Misbehavior) получил первый ролик. Одну из главных ролей в комедии исполнила Кира Найтли, пишет film.ru.

Фильм рассказывает о конкурсе «Мисс мира-1970», где впервые в истории победила темнокожая модель, 22-летняя представительница Гренады Дженнифер Хостен. Во время трансляции конкурса, собравшего многомиллионную аудиторию, на сцену прорвалась группа радикальных феминисток, называющих это шоу публичным унижением женщин.

Помимо Найтли в картине снимались: Гугу Эмбата-Ро, Джесси Бакли, Лесли Мэнвилл, Грег Киннер, Рис Ифанс и др. Режиссёром выступила Филиппа Лоуторп («Корона»).

«Мисс Плохое поведение» выйдет в прокат в кинотеатрах Apollo Kino 27 марта. Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

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