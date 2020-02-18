Вот это каст! Тильда Суинтон, Юэн МакГрегор и другие снимутся в новом «Пиноккио»

После «Формы воды» 2017 года, получившей 4 статуэтки «Оскар», Гильермо дель Торо наконец снова вернется в режиссерское кресло на проекте «Пиноккио», для которого он также написал сценарий совместно с Мэтью Роббинсом. Действие фильма будет происходить в фашистской Италии 1930-х годов. Для фильма, заявленного как кукольный, в проект приглашено неожиданно большое число звездных актеров.
Сыгравший Уолдера Фрея в «Игре престолов» Дэвид Брэдли дал большое интервью польскому веб-сайту Na Ekraine, в котором поделился списком приглашенных актеров. По его словам, над фильмом кроме него будут работать Рон Перлман, Тильда Суинтон, Кристоф Вальц и Юэн МакГрегор. В интервью не озвучивалось, какие роли кто из актеров будет исполнять.
Дополнительное правдоподобие этому списку придает наличие в нем Перлмана, которого можно назвать любимым актером дель Торо. Перлман снимался в «Хеллбое», «Тихоокеанском рубеже», а также принимал участие в мультсериале «Охотники на троллей». Дэвид Брэдли раньше снимался у дель Торо в сериале «Штамм».