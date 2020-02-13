Отзывы критиков и оценки «Пушки Акимбо» с Дэниэлом Рэдклиффом
Хотя «Пушки Акимбо» еще не вышли на территории нашей страны, в Сети уже появились обзоры фильма от прессы. По сюжету, Майлз был обычным разработчиком видеоигр, пока его не втянули в кровавый квест. Незнакомцы вломились в дом, прибили к рукам два пистолета и похитили любимую девушку. Теперь Майлзу придётся сразиться с Никс — безжалостной чемпионкой подпольных игр на выживание.
На агрегаторе рецензий Metacritic новая лента с Дэниэлом Рэдклиффом в главной роли имеет на момент написания статьи средний балл 43 из 100 возможных. На Rotten Tomatoes процент «свежести» составляет 64%.
IGN – 7.5/10
Сценарист и режиссер Джейсон Лэй Хоуден пытается вставить социальные комментарии в историю, высмеивающую реалити-шоу и токсичные онлайн-комментарии. Но в конечном итоге это просто швырок мячика в стенку, но «Пушки Акимбо» доставляют острые ощущения и включают действительно впечатляющие убийства.
THR – 4/10
Ингредиенты для захватывающего смешного боевика есть, но все смешано не так, как надо.
Variety – 3/10
Это, несомненно, ловкая, энергичная штуковина, которая болтается где-то между решеткой и онемением.
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