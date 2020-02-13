Отзывы критиков и оценки «Пушки Акимбо» с Дэниэлом Рэдклиффом

Хотя «Пушки Акимбо» еще не вышли на территории нашей страны, в Сети уже появились обзоры фильма от прессы. По сюжету, Майлз был обычным разработчиком видеоигр, пока его не втянули в кровавый квест. Незнакомцы вломились в дом, прибили к рукам два пистолета и похитили любимую девушку. Теперь Майлзу придётся сразиться с Никс — безжалостной чемпионкой подпольных игр на выживание.