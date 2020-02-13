ТРЕЙЛЕР ⟩ «Офицер и шпион» Романа Полански выходит на большие экраны

В основе сюжета нового фильма Романа Полански - знаменитое «Дело Дрейфуса», расколовшее в конце XIX века Францию на два лагеря. В 1895 году подающий надежды офицер французской армии, капитан Альфред Дрейфус, был осужден за шпионаж в пользу Германии, подвергнут публичному унижению и приговорен к пожизненному одиночному заключению на Чертовом острове. По мнению историков, на решение суда повлияла волна антисемитских настроений в обществе. Свидетелем этой истории был Жорж Пикар, назначенный руководить контрразведкой. Он заново открыл дело и выяснил, что Дрейфус невиновен. Обвинение в качестве доказательств использовало фальшивые документы.