ТРЕЙЛЕР ⟩ «Офицер и шпион» Романа Полански выходит на большие экраны

Уже 28 февраля на большие экраны в Эстонии выйдет фильм «Офицер и шпион» - это новая лента 86-тилетнего Романа Полански. Она рассказывает об одном из самых известных судебных процессов в истории Франции - «Деле Дрейфуса».
В основе сюжета нового фильма Романа Полански - знаменитое «Дело Дрейфуса», расколовшее в конце XIX века Францию на два лагеря. В 1895 году подающий надежды офицер французской армии, капитан Альфред Дрейфус, был осужден за шпионаж в пользу Германии, подвергнут публичному унижению и приговорен к пожизненному одиночному заключению на Чертовом острове. По мнению историков, на решение суда повлияла волна антисемитских настроений в обществе. Свидетелем этой истории был Жорж Пикар, назначенный руководить контрразведкой. Он заново открыл дело и выяснил, что Дрейфус невиновен. Обвинение в качестве доказательств использовало фальшивые документы.
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