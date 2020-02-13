Премьера уже сегодня: смотри продолжение культового фильма «Лед» в кинотеатрах Эстонии!

Жизнь фигуристки Нади, вернувшейся в большой спорт после тяжелой травмы, и харизматичного хоккеиста Саши, который помог ей встать на ноги, полна новых планов и надежд. Саша - азартный игрок местной хоккейной команды, безумно любящий жизнь, спорт и свою жену Надю. В скором времени в доме должен появиться новый житель - их новорожденная дочь. В ожидании младенца дом наполнен радостью, смехом и, как всегда, веселыми Сашиными шутками. Молодая семья, на долю которой выпало немало испытаний, наконец обретет то, о чем давно мечтала...

Вердикт врачей выбивает у Нади землю из под ног. Последствия серьезной травмы позвоночника опасны для жизни ребенка и для самой Нади. Однако для чемпионки по фигурному катанию, упорно идущей к своей цели и необращающей внимания на трудности, такая новость – не приговор. Несмотря ни на что, Надя решает стать мамой, однако такое решение будет стоить несоизмеримо дорого...

Молодому отцу придется пройти огонь и воду, чтобы его маленькая девочка выросла счастливой ...