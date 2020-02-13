Студия Disney начала работу над сиквелом «Аладдина»

В августе 2019-го продюсер «Аладдина» Дэн Лин намекнул на готовящееся продолжение. По его словам, они не планируют «снимать покадровый ремейк чего-либо, что уже было сделано», но обратились к сиквелам мультфильма «Аладдин» в поисках подходящих источников вдохновения.

Оригинальный «Аладдин» вышел в 1992 году, когда студия Disney регулярно выпускала сиквелы успешных мультфильмов на домашних носителях. В 1994 году вышло «Возвращение Джафара», а в 1996-м появилось третье продолжение — «Аладдин и король разбойников». Также существует мультсериал «Аладдин», выходивший с 1994-го по 1995-й.