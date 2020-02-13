НЕ ПРОПУСТИ ⟩ Искренние истории: уже сегодня в кинотеатре Artis начинаются Дни национального кино

С 13 по 15 февраля в таллиннском кинотеатре Artis пройдут Дни национального кино. Фестиваль, на котором показывают самобытные, порой трагичные, а порой и радостные истории различных народов мира, стал ежегодной традицией для столицы Эстонии.
Правда, в этом году фестиваль немного сместился по времени – Весенние дни национального кино, которые ранее уже трижды проходили в Таллинне, на этот раз превратились в зимние. Такое смещение не случайно: все кинофильмы, которые будут показаны в рамках Зимних дней национального кино (а это четыре художественные кинокартины, снятые за последние пять лет), рассказывают о представителях северных народностей.
Зимней тематикой программы, объяснила перенос фестиваля на более ранние сроки один из его организаторов, продюсер и режиссер Татьяна Мюльбайер, поддерживается мультикультурное многообразие:
Сегодня зима - понятие относительное, календарное, но есть народы для которых зима величина постоянная, потому как Солнце на продолжительный период покидает в северные широты.
Своим мини фестивалем мы ставим перед собой цель изменить угол зрения на общую культуру народов, живущих за Северным полярным кругом, ломаем государственные границы и разрушаем сложившиеся стереотипы. Для нас важно – отвоевать хоть толику зрительского внимания для такого нестандартного кино, показать иное мнение, так как остальное можно увидеть в регулярном прокате.
Разумеется, северная природа и суровый климат на экране – лишь дополнительный антураж к рассказам о непростых человеческих судьбах. Так, откроются Зимние дни национального кино вечерним сеансом в четверг, 13 февраля, где зрителям будет показан фильм-драма производства Швеции под названием «Саамская кровь». Шведский режиссёр Аманда Кернелл, у которой есть и саамские корни, показывает искреннюю историю 14-летней саамки Элле-Марии. Девочка попадает в 1930-х годах в шведскую деревенскую школу, где детей саамов воспитывают в исключительно шведском духе, заставляя забыть о своих обычаях и о своем языке. Окружающие же саамов представители шведской нации смотрят на них по-хозяйски, с презрением, издеваются над диким и неполноценным, по их мнению, народом. Элле-Мария делает нелегкий выбор навстречу к высокомерным шведам, всячески пытается стать одной из них и откреститься от своих корней. В 2017 году «Саамская кровь» получил почетный приз «Люкс» от Европейского парламента, что говорит о наличии в кинокартине общеевропейских ценностей, поддерживаемых Евросоюзом.
Продолжится фестиваль показом финской исторической драмы 2015 года «Цамо», которая в прокате не была нигде, кроме родной Финляндии. Этот фильм будет интересен эстонской публике, считает составитель программы Артур Веэбер, по нескольким параметрам. Во-первых, события «Цамо» происходят в 1860 году в Российской империи. В её состав в те годы входили и Аляска, откуда финн по имени Симон, работающий горным инженером, купил десятилетнюю коренную жительницу Аляски по имени Цамо, и родина Симона Финляндия. Пришло время показать фильм в соседней Эстонии, до экранов которой наконец-то дойдет эта самобытная история. Во-вторых, одним из режиссёров и сценаристов «Цамо» стала сейчас проживающая в Финляндии уроженка российского Ямала Анастасия Лапсуй – ненка по национальности. «А в роли Цамо задействована кыргызская девочка из Сыктывкара. Поэтому, помимо необычной истории самой главной героини, фильм близок всем жителям Эстонии неким общим имперским прошлым», – прокомментировал А. Веэбер. История Цамо действительно интересная: Симон заботится о коренной представительнице американского континента, обучает её европейским манерам, и та уверена, что вышла замуж за Симона. Когда же Симон женится на девушке своего статуса и возраста и вынужден отправить Цамо обратно, события приобретают неожиданный оборот…
Два оставшихся фильма произведены в Республике Саха (Якутия). В фильме 2018 года «Царь-птица» Эдуарда Новикова показана глухая якутская тайга 1930-х годов, где спокойно, занимаясь охотой, рыбалкой и содержанием коров, доживают свои дни Микиппэр и его жена Оппуос. Размеренный быт стариков нарушается прилётом орла – священной для якутов птицы. Орёл в итоге занимает почётное место в углу с иконами и начинает жить вместе с людьми.
Вторая якутская кинокартина – «Надо мною солнце не садится» (режиссёр Любовь Борисова, 2019 год) – рассказывает о юном Алтане, который волею судеб прибывает работать на безлюдный остров на Крайнем Севере. Там соседом Алтана становится старик Байбал, приехавший на этот остров доживать свои последние дни. Парень узнаёт, что у Байбала в молодости пропала без вести дочь,
и уговаривает старика создать видеоблог, чтобы помочь ему найти её и вызвать желание не покидать этот мир.
Кинематографисты из Якутии показали в своих кинокартинах события разных лет – от первой половины прошлого века, и до современности. Оригинальный национальный стиль якутских авторов отличается своей добротой и человечностью и не устаёт притягивать интерес зрителей и кинокритиков. Особенно хочется отметить то обстоятельство, что «Царь-птица» в 2018 году, а годом позже и «Надо мною солнце не садится» были номинированы на получение престижной премии киноакадемии Азиатско-Тихоокеанского региона (Asia Pacific Screen Award) в категории «Культурное разнообразие». Эта премия по праву считается азиатским «Оскаром», а претендует на её получение около 70 стран – конкуренция огромная.
Стоит отметить, что все фильмы в рамках Зимних дней национального кино будут показаны на языке оригинала. «Саамская кровь» и «Цамо» будут сопровождены также субтитрами на английском языке, «Царь-птица» и «Надо мною солнце не садится» – субтитрами на эстонском и русском языках.