Вт, 11.02.2020
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Warner переименовала фильм «Хищные птицы» из-за плохих кассовых сборов

Харли Квинн

ФОТО: Kaader filmist

Кажется, у очередного проекта братьев Warner по вселенной комиксов DC проблемы со сборами. Пока студия может похвастать лишь одним безусловным успехом — рекордами и сборами нашумевшего «Джокера» с Хоакином Фениксом, пишет Супер.

А вот у «Хищных птиц», еще одного проекта про персонажа из «Бэтмена», дела оказались гораздо хуже: раскрутке картины не помогла даже неотразимая Марго Робби в главной роли.

В США за первый уикенд фильм собрал 33 млн долларов вместо прогнозируемых 60 млн. Реальные сборы продолжения «Отряда самоубийц» настолько расходятся с ожиданиями боссов из Warner, что компания решила переименовать «птиц» прямо во время проката. Теперь проект официально называется «Харли Квинн: Хищные птицы».

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