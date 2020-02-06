ГОЛОСОВАНИЕ ⟩ Какому фильму вы отдали бы «Оскар» в 2020 году?

Фильм "Джокер" стал лидером по числу номинаций на Оскар - у него их целых 11. За кинопремию в категории "Лучший фильм" поборются 9 картин.

Лучший фильм

«Форд против Феррари»

Сюжет повествует о группе американских инженеров и дизайнеров. В 1960-х под руководством конструктора Кэрролла Шелби и при поддержке британского гонщика Кена Майлса они должны были с нуля сделать абсолютно новый спорткар, способный опередить Феррари — непобедимого чемпиона 24-часовой гонки на выносливость Ле-Ман.

«Ирландец»

В доме престарелых сильно пожилой мужчина по имени Фрэнк Ширан вспоминает свою жизнь. В 1950-е он работал простым водителем грузовика, совсем не хотел быть гангстером и думал, что маляры — это те, кто красит дома, когда случайно познакомился с криминальным авторитетом Расселом Буфалино. Тот взял парня под своё крыло, начал давать ему небольшие поручения, и вот уже Фрэнк по прозвищу Ирландец сам работает «маляром», мафиозным киллером. Вскоре Рассел сводит его с известным профсоюзным лидером Джимми Хоффой.

«Кролик Джоджо»

Комедийная драма Вайтити рассказывает историю 10-летнего мальчика Джоджо в нацистской Германии, который заводит себе воображаемого друга — Адольфа Гитлера. Главные роли в фильме исполнили Роман Гриффин Дэвис, Томасин Маккензи, Тайка Вайтити, Сэм Рокуэлл и Скарлетт Йоханссон.

«Джокер»

Готэм, начало 1980-х годов. Комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с улыбкой». Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера.

«Маленькие женщины»

Фильм рассказывает о взрослении четырех непохожих друг на друга сестер. Действие разворачивается во времена Гражданской войны в США, но проблемы, с которыми сталкиваются девушки, актуальны как никогда: первая любовь, горькое разочарование, томительная разлука и непростые поиски себя и своего места в жизни.

«Брачная история»

«Брачная история» — фильм 2019 года режиссёра и сценариста Ноа Баумбаха. Премьера фильма состоялась 29 августа 2019 года на Венецианском кинофестивале. Фильм вышел в ограниченный прокат с 6 ноября 2019 года. На 77-ой церемонии вручения премии «Золотой глобус» фильм получил 6 номинаций, включая «лучший фильм — драма».

«1917»

1917 год, разгар Первой мировой войны. Двум юным солдатам поручают смертельно опасную миссию. Они должны пересечь вражескую территорию и доставить секретное сообщение, которое предотвратит неминуемую гибель сотен солдат… Смогут ли они выиграть гонку со временем?

«Однажды в… Голливуде»

Фильм повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его «золотого века». По сюжету, известный ТВ актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.

«Паразиты»

Семейка безработных бездельников под предводительством главы семьи Ги-тхэка решает исправить свое финансовое положение за счет обеспеченной семьи Пак. Вот только выбирают они не самый тривиальный способ.

С полным списком номинантов во всех категориях можно ознакомиться здесь!