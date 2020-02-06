Чт, 6.02.2020
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Представители «Оскара-2020» случайно опубликовали список победителей?

Joker (2019)

ФОТО: Cap/rfs/Image Supplied By Capital Pictures

Администраторы Twitter-страницы Оскара оставили неоднозначный пост, который потом удалили. Бдительные пользователи заметили, что там был список победителей, однако сама премия состоится только в ночь на 10 февраля. В Киноакадемии уже объяснили, что за конфуз случился у них на странице.

По словам представителей Американской киноакадемии, они лишь ретвитнули публикациют My Oscar predictions ("мои прогнозы по премии Оскар"), где поклонники делились своими мыслями о возможных будущих победителях. Вот одного из них они и решили опубликовать, ошибочно выдав за реальный перечень лауреатов. Об этом сообщают на Vice.

Коротко о твитте, который выглядел так, будто его написали с нашего аккаунта. Это ошибка. Она уже решена,

– исправились в Twitter представители Киноакадемии.

Согласно удаленной заметке, перечень главных победителей Оскара-2020 должен был бы выглядеть вот так:

  • Лучший фильм – "Паразиты", режиссер Пон Джун Хо
  • Лучший режиссер – Сэм Мендес (фильм "1917)
  • Лучший актер – Хоакин Феникс ("Джокер")
  • Лучшая актриса – Рене Зельвегер ("Джуди")

Что известно об Оскаре-2020?

92-я церемония награждения премиями Оскар в 2020 году состоится 10 февраля. Престижное событие традиционно прогремит в Лос-Анджелесе в театре "Долби". Номинанты 24 категорий будут бороться за желаемую победу. Церемония будет транслироваться в США телерадиокомпания ABC, а ведущего события решили не выбирать. Положительный опыт прошлого и 1989-го годов дал понять организаторам события, для награждения именитыми статуэтками не нуждается в  дополнительном человеке, поскольку это могут сделать сами коллеги-звезды.

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