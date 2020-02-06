Представители «Оскара-2020» случайно опубликовали список победителей?

По словам представителей Американской киноакадемии, они лишь ретвитнули публикациют My Oscar predictions ("мои прогнозы по премии Оскар"), где поклонники делились своими мыслями о возможных будущих победителях. Вот одного из них они и решили опубликовать, ошибочно выдав за реальный перечень лауреатов. Об этом сообщают на Vice.

Коротко о твитте, который выглядел так, будто его написали с нашего аккаунта. Это ошибка. Она уже решена,

– исправились в Twitter представители Киноакадемии.

Согласно удаленной заметке, перечень главных победителей Оскара-2020 должен был бы выглядеть вот так:

Лучший фильм – "Паразиты", режиссер Пон Джун Хо

Лучший режиссер – Сэм Мендес (фильм "1917)

Лучший актер – Хоакин Феникс ("Джокер")

Лучшая актриса – Рене Зельвегер ("Джуди")

Что известно об Оскаре-2020?