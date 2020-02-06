Фильм «Пила» 2020 года: в Cети появился первый трейлер перезапуска культового хоррора

Комедийный актер Крис Рок объявил о желании перезапустить культовую франшизу и вдохнуть в нее новое "ужасное" еще весной прошлого года. Он сказал, что знает способ, как оживить историю про легендарного маньяка. Так, новая часть получила название "Спираль".

Похоже, Крис Рок не шутил. Ведь уже в начале 2020 года он вместе со сценаристами Джошем Столбергом и Питером Голдфингером, а также режиссером Дареном Линном Бусманом представили первый трейлер. Стоит добавить, что пока по сюжету промо-ролика непонятно, будет ли новая история как-то связана с Джоном Крамером.

По сюжету, детектив Изекиль Зик Бэнкс, которого сыграет Крис Рок, живет в тени своего отца, роль которого исполнит Семюэл Лерой Джексон, и ничем не выделяется на службе. Но однажды ему и его новому напарнику поручают расследовать серию жестоких убийств. После этого жизнь главного героя меняется на 180 градусов и он начинает понимать, что находится на грани со смертью.

Напомним, первый фильм под названием "Пила: Игра на выживание" вышел в 2004 году. При бюджете 1,2 миллиона долларов в первый уикенд проката картина собрала 18 миллионов долларов. Общая прибыль достигла более 100 миллионов долларов. Поэтому создателями сразу же было решено снимать сиквел "Пила 2", вышедший в 2005 году. При бюджете 4 миллиона фильм собрал 144 миллиона долларов. В дальнейшем было снято еще шесть частей, последняя из которых вышла в 2017 году. Теперь фанаты ждут ленту 2020 года.