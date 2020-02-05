Новые кадры из фильма «Новые мутанты» ближе знакомят нас с героями

В одной серии снимков нам показали таинственную Даниеллу Мунстар/ Мираж (Блю Хант), которая умеет создавать иллюзии, основанные на страхах людей.

В другой серии показали «горячего» Бобби да Косту/ Санспота (Генри Зага), который умеет манипулировать солнечной энергией. Как мы уже знаем по трейлеру, герой случайно сжег свою девушку.