Ср, 5.02.2020
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Новые кадры из фильма «Новые мутанты» ближе знакомят нас с героями

The New Mutants (2020)

ФОТО: Cap/rfs/Image Supplied By Capital Pictures

А свежий «мистический» постер обещает, что будет таинственно и страшно, передает СОЮЗ.

На официальной странице Twitter фильма Джоша Буна «Новые мутанты» опубликовали новые промо-кадры и постер.

В одной серии снимков нам показали таинственную Даниеллу Мунстар/ Мираж (Блю Хант), которая умеет создавать иллюзии, основанные на страхах людей.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

В другой серии показали «горячего» Бобби да Косту/ Санспота (Генри Зага), который умеет манипулировать солнечной энергией. Как мы уже знаем по трейлеру, герой случайно сжег свою девушку.

Премьера фильма «Новые мутанты» намечена на 3 апреля. Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

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