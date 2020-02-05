Новые кадры из фильма «Новые мутанты» ближе знакомят нас с героями

На официальной странице Twitter фильма Джоша Буна «Новые мутанты» опубликовали новые промо-кадры и постер.
В одной серии снимков нам показали таинственную Даниеллу Мунстар/ Мираж (Блю Хант), которая умеет создавать иллюзии, основанные на страхах людей.
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В другой серии показали «горячего» Бобби да Косту/ Санспота (Генри Зага), который умеет манипулировать солнечной энергией. Как мы уже знаем по трейлеру, герой случайно сжег свою девушку.
Премьера фильма «Новые мутанты» намечена на 3 апреля. Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!