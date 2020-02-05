ПОДРОБНОСТИ ⟩ Сериал «Ванда/Вижн» от Marvel и Disney+ выйдет в 2020 году

Первый проморолик от Disney+ появился в сети 1 января 2020 года. В видео можно увидеть фрагменты из фильмов, которые были представлены в 2019 году, среди которых "Король Лев" и "Аладдин", а также одни из наиболее ожидаемых проектов 2020 года – 2-й сезон "Мандалорца", премьера "Сокол и Зимний Солдат", а также лента "Ванда/Вижн" (WandaVision).

Как известно, над созданием сериала "Ванда/Вижн" работают компании Disney и Marvel. Сюжет будет разворачиваться вокруг Красной ведьмы и андроида Вижна. Создатели обещают, что первая половина сезона будет с закадровым смехом, а финал будет непосредственно влиять на события в продолжении полнометражного фильма о Докторе Стрэндже.

Так, если ранее премьера "Ванда/Вижн" была запланирована на 2021 год, то представителям Disney удалось приятно удивить своих фанатов, сообщив, что сериал выйдет в 2020 году.

Актеры и роли сериала "Ванда/Вижн"

Элизабет Олсен – Ванда, Ванда Максимова (Алая Ведьма)

Пол Беттани – Вижн

Кэт Деннингс – Дарси Льюис

Тейона Пэррис – Моника Рамбо