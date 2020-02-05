Ср, 5.02.2020

Вышел трейлер «Подлинной истории банды Келли» с Расселом Кроу

ФОТО: promo

На YouTube обнародован трейлер основанного на реальных событиях вестерна Подлинная история банды Келли» - недурно, прямо скажем. Да и западные критики подтвердят.

Картина австралийского режиссера Джастина Курзеля («Кредо убийцы», «Макбет») основана на получившем Букеровскую премию романе Питера Кэрри.

В центре сюжета - легендарный грабитель, народный герой Австралии Нед Келли, тамошний Робин Гуд. Его сыграл Джордж Маккей («1917», «Капитан Фантастик»).

Это - жизнь знаменитого бандита Келли, от одного упоминания имени которого дрожала вся полиция. О его дерзких ограблениях банков слагали легенды, за его голову была назначена огромная награда,

- уточнил синопсис.

Помимо Маккея, в фильме сыграли Рассел Кроу, Чарли Ханнэм, Николас Холт, Эсси Дэвис, Томасин Маккензи.

Смотри в кинотеатрах Apollo Kino с 7 февраля. Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ