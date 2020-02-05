ГАЛЕРЕЯ ⟩ Вот где в Эстонии настоящая «Зима»! Смотри, кто пришел на торжественную премьеру в Ülemiste

В Apollo Kino Ülemiste прошла торжественная премьера отечественной картины «Зима». Художественный фильм снят по одной из книг в серии произведений Оскара Лутса «Весна» (1969), «Лето» (1976) и «Осень» (1990).
Если книга «Зима» кажется долгим прощанием, то фильму, по мнению съемочной команды, необходима энергия.
Нужна интрига, поэтому нам многое пришлось переделать,
– признался Алгус, добавив, что так как автором значительной части произведения является не Оскар Лутс, то материал можно было трактовать более свободно.
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