Ср, 5.02.2020
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  • Вот где в Эстонии настоящая «Зима»! Смотри, кто пришел на торжественную премьеру в Ülemiste

ГАЛЕРЕЯ ⟩ Вот где в Эстонии настоящая «Зима»! Смотри, кто пришел на торжественную премьеру в Ülemiste

В Apollo Kino Ülemiste прошла торжественная премьера отечественной картины «Зима». Художественный фильм снят по одной из книг в серии произведений Оскара Лутса «Весна» (1969), «Лето» (1976) и «Осень» (1990). 

Если книга «Зима» кажется долгим прощанием, то фильму, по мнению съемочной команды, необходима энергия. 

Нужна интрига, поэтому нам многое пришлось переделать,

– признался Алгус, добавив, что так как автором значительной части произведения является не Оскар Лутс, то материал можно было трактовать более свободно.

Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 7 февраля. Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

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