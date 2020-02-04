Вышел трейлер комедии «Под откос» с Уиллом Ферреллом в главной роли

Кроме Феррела и Луис-Дрейфус в фильме также снялись Зак Вудс, Миранда Отто и Зои Чао.

В центре сюжета — супруги, которые вместе с двумя детьми отправляются на горнолыжный курорт в Австрию, чтобы укрепить семейные узы. Однако после схода лавины и неожиданного поведения отца, который сбежал от семьи в самый в момент схождения, отношениям главных героев предстоит пройти проверку на прочность.