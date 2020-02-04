Вышел трейлер комедии «Под откос» с Уиллом Ферреллом в главной роли

Студия Fox Searchlight выпустила трейлер комедии Downhill («Под откос») с Уиллом Ферреллом и Джулией Луис-Дрейфус в главных ролях. «Под откос» - ремейк шведской комедии Рубена Эстлунда «Форс-мажор» 2014 года, получившей премию Золотой глобус.
Кроме Феррела и Луис-Дрейфус в фильме также снялись Зак Вудс, Миранда Отто и Зои Чао.
Режиссерами американской адаптации выступили Нат Факсон и Джим Раш.
В центре сюжета — супруги, которые вместе с двумя детьми отправляются на горнолыжный курорт в Австрию, чтобы укрепить семейные узы. Однако после схода лавины и неожиданного поведения отца, который сбежал от семьи в самый в момент схождения, отношениям главных героев предстоит пройти проверку на прочность.
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