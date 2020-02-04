Слух дня: Кевин Маккаллистер вернется в перезапуске «Один дома»

Источники отмечают, что сейчас студия Disney ищет актера на роль взрослого Кевина, но в итоге может пригласить Маколея Калкина, сыгравшего Кевина в двух фильмах Криса Коламбуса.

Стоит отметить, что представленная информация, несмотря на заверения в надежности источников, на данный момент лишь слух, который в будущем может быть опровергнут.

Детали сюжета нового «Один дома» не раскрываются. Известно лишь, что Макс окажется в схожем положении, что и Кевин, и будет вынужден защищать свой дом от нападения неизвестных. Элли Кемпер и Роб Делани сыграют родителей героя Йейтса. Дэн Мазер занимает режиссерское кресло картины.

«Один дома» вышел в 1990 году и моментально стал невероятно популярным (сборы в США составили 285 млн долларов при бюджете в 18 млн долларов), в одночасье сделав Калкина звездой. Впоследствии было выпущено несколько продолжений.