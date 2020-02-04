Комедия «Холоп» стала самым кассовым российским фильмом

По данным издания «Кинобизнес», на 3 февраля сборы фильма Клима Шипенко «Холоп» на территории России и СНГ составляют 3,44 млрд рублей (примерно 49 миллионов евро). Таким образом, комедия стала самым кассовым российским проектом, обогнав предыдущего рекордсмена — спортивную драму «Движение вверх», которая собрала 3,43 млрд рублей.
По общим сборам в России и СНГ «Холоп» на данный момент уступает лишь блокбастеру Джеймса Кэмерона «Аватар» (примерно 48 миллионов евро). По данным Единой автоматизированной информационной системы сведений о показе фильмов в кинозалах (ЕАИС), без учета проката в СНГ, исключительно в России, комедия собрала 2,944 млрд рублей (примерно 42 миллиона евро) и также опередила «Движение вверх» (примерно 42 миллиона евро).
Ранее «Холоп» стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката. Лента Клима Шипенко — третий отечественный проект, преодолевший в прокате отметку в 2 млрд рублей (примерно 28,6 миллионов евро), и тринадцатый собравший больше 1 млрд рублей (примерно 14 миллионов евро).
«Холоп» рассказывает о мажоре Грише — сыне богатого бизнесмена, чье поведение доводит отца до белого каления. В попытке исправить ребенка вместе с другом-психологом папа придумывает уникальный проект: на базе заброшенной деревни воссоздается атмосфера России XIX века; Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое. Герои рассчитывают исправить Гришу, но в итоге все идет не по плану.