Комедия «Холоп» стала самым кассовым российским фильмом

По общим сборам в России и СНГ «Холоп» на данный момент уступает лишь блокбастеру Джеймса Кэмерона «Аватар» (примерно 48 миллионов евро). По данным Единой автоматизированной информационной системы сведений о показе фильмов в кинозалах (ЕАИС), без учета проката в СНГ, исключительно в России, комедия собрала 2,944 млрд рублей (примерно 42 миллиона евро) и также опередила «Движение вверх» (примерно 42 миллиона евро).

Ранее «Холоп» стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката. Лента Клима Шипенко — третий отечественный проект, преодолевший в прокате отметку в 2 млрд рублей (примерно 28,6 миллионов евро), и тринадцатый собравший больше 1 млрд рублей (примерно 14 миллионов евро).