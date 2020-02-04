Бесстыдство в эстонской секс-комедии: смотри, что творят в постели актеры нового фильма

Уже 6 марта в большой прокат в кинотеатрах Эстонии выйдет новая эстонская комедия «Asjad, millest me ei räägi» («Вещи, о которых не говорят»).
Фильм расскажет зрителю о пяти семейных парах разного возраста и их тайных фетишах, а также о неудачах, которые случаются, когда мы решаем рассказать нашим партнерам всю правду о том, что нам больше всего нравится в спальне. Будь то ролевые игры, тайный секс или просто наблюдение за другими. Пять пар, пять проблем, пять способов решить эти проблемы, но не все из них действенны...
Ян Ууспылд, Рагне Пекарев, Рейн Толк, Екатерина Новоселова, Эгон Нутер, Лийна Тенносаар, Кейт Калл, Клаудия Тийтсмаа, Стен Карпов и Лиис Карпов исполнили главные роли в новом фильме от создателей популярной комедии «Свингеры». Режиссерские кресла заняли Андрейс Экис и Танель Инги.
Смотри трейлер!