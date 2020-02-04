Бесстыдство в эстонской секс-комедии: смотри, что творят в постели актеры нового фильма

Фильм расскажет зрителю о пяти семейных парах разного возраста и их тайных фетишах, а также о неудачах, которые случаются, когда мы решаем рассказать нашим партнерам всю правду о том, что нам больше всего нравится в спальне. Будь то ролевые игры, тайный секс или просто наблюдение за другими. Пять пар, пять проблем, пять способов решить эти проблемы, но не все из них действенны...