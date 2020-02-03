Военная драма «1917» взяла главные призы премии BAFTA

На 73-й ежегодной церемонии вручения премии BAFTA лента Сэма Мендеса «1917» одержала победу в семи категориях. Драме о Первой мировой войне достались приз за лучший фильм и награда за лучший британский фильм. Британские киноакадемики также отметили режиссерскую работу Мендеса и операторскую работу Роджера Дикинса.