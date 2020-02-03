Пн, 3.02.2020

Военная драма «1917» взяла главные призы премии BAFTA

George MacKay 1917 (2019) *Filmstill - Editorial Use Only* CAP/RFS Image supplied by Capital Pictures

ФОТО: Cap/rfs/Image Supplied By Capital Pictures

На 73-й ежегодной церемонии вручения премии BAFTA лента Сэма Мендеса «1917» одержала победу в семи категориях. Драме о Первой мировой войне достались приз за лучший фильм и награда за лучший британский фильм. Британские киноакадемики также отметили режиссерскую работу Мендеса и операторскую работу Роджера Дикинса.

Лидировавший по номинациям «Джокер» получил приз за лучшую мужскую роль (Хоакин Феникс), лучшую музыку (Хильдур Гуднадоттир) и лучший кастинг. Лучшей актрисой признали Рене Зеллвеггер в «Джуди». За роли второго плана награды вручили Лоре Дерн и Брэду Питту.

Майкла Уорда по результатам зрительского голосования назвали главной восходящей звездой.

Лучший фильм

  • «1917»
  • «Ирландец»
  • «Джокер»
  • «Однажды в… Голливуде»
  • «Паразиты»

Лучший британский фильм

  • «1917»
  • «Для Самы»
  • «Рокетмен»
  • «Два Папы»
  • «Наживка»
  • «Извините, мы вас не застали»

Выдающийся дебют британского сценариста, режиссера или продюсера

  • «Наживка» — режиссер и сценарист Марк Дженкин, продюсеры Кейт Байерс и Линн Вейт
  • «Для Самы» — режиссер и продюсер Ваад Аль-Катиб, режиссер Эдвард Уоттс
  • «Мэйден» — режиссер Алекс Холмс
  • «Только ты» — режиссер и сценарист Гарри Вутлифф
  • «Ретабло» — режиссер и сценарист Альваро Дельгадо-Апарисио

Лучший фильм на иностранном языке

  • «Паразиты»
  • «Прощание»
  • «Для Самы»
  • «Боль и слава»
  • «Портрет девушки в огне»

Лучший документальный фильм

  • «Для Самы»
  • «Американская фабрика»
  • «Аполлон-11»
  • «Диего Марадона»
  • «Большой хак»

Лучший анимационный фильм

  • «Клаус»
  • «Холодное сердце 2»
  • «История игрушек 4»
  • «Барашек Шон: Фермагеддон»

Лучший режиссер

  • Сэм Мендес — «1917»
  • Мартин Скорсезе — «Ирландец»
  • Тодд Филлипс — «Джокер»
  • Квентин Тарантино — «Однажды в… Голливуде»
  • Пон Джун-хо — «Паразиты»

Лучший оригинальный сценарий

  • «Паразиты»
  • «Образование»
  • «Достать ножи»
  • «Брачная история»
  • «Однажды в… Голливуде»

Лучший адаптированный сценарий

  • «Кролик Джоджо»
  • «Ирландец»
  • «Джокер»
  • «Маленькие женщины»
  • «Два Папы»

Лучшая актриса

  • Рене Зеллвегер — «Джуди»
  • Джесси Бакли — «Дикая Роза»
  • Скарлетт Йоханссон — «Брачная история»
  • Сирша Ронан — «Маленькие женщины»
  • Шарлиз Терон — «Скандал»

Лучший актер

  • Хоакин Феникс — «Джокер»
  • Леонардо ДиКаприо — «Однажды в… Голливуде»
  • Адам Драйвер — «Брачная история»
  • Тэрон Эджертон — «Рокетмен»
  • Джонатан Прайс — «Два Папы»

Лучшая актриса второго плана

Лора Дерн — «Брачная история»

  • Скарлетт Йоханссон — «Кролик Джоджо»
  • Флоренс Пью — «Маленькие женщины»
  • Марго Робби — «Скандал»
  • Марго Робби — «Однажды в… Голливуде»

Лучший актер второго плана

Брэд Питт — «Однажды в… Голливуде»

Том Хэнкс — «Прекрасный день по соседству»

Энтони Хопкинс — «Два Папы»

Аль Пачино — «Ирландец»

Джо Пеши — «Ирландец»

Лучший композитор

  • Хильдур Гуднадоттир — «Джокер»
  • Томас Ньюман — «1917»
  • Майкл Джаккино — «Кролик Джоджо»
  • Александр Деспла — «Маленькие женщины»
  • Джон Уильямс — «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Лучшая операторская работа

  • «1917»
  • «Ирландец»
  • «Джокер»
  • «Ford против Ferrari»
  • «Маяк»

Лучший монтаж

  • «Ford против Ferrari»
  • «Ирландец»
  • «Кролик Джоджо»
  • «Джокер»
  • «Однажды в… Голливуде»

Лучшая работа художника-постановщика

  • «1917»
  • «Ирландец»
  • «Кролик Джоджо»
  • «Джокер»
  • «Однажды в… Голливуде»

Лучший дизайн костюмов

  • «Маленькие женщины»
  • «Ирландец»
  • «Кролик Джоджо»
  • «Джуди»
  • «Однажды в… Голливуде»

Лучший грим/прически

  • «Скандал»
  • «1917»
  • «Джокер»
  • «Джуди»
  • «Рокетмен»

Лучший звук

  • «1917»
  • «Джокер»
  • «Ford против Ferrari»
  • «Рокетмен»
  • «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Лучшие визуальные эффекты

  • «1917»
  • «Мстители: Финал»
  • «Ирландец»
  • «Король Лев»
  • «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Восходящая звезда 2020 года (зрительское голосование)

  • Майкл Уорд
  • Аквафина
  • Джек Лауден
  • Кейтлин Дивер
  • Келвин Харрисон

Лучший кастинг

  • «Джокер»
  • «Брачная история»
  • «Однажды в… Голливуде»
  • «Два Папы»
  • «История Дэвида Копперфилда»

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