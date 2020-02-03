Военная драма «1917» взяла главные призы премии BAFTA

На 73-й ежегодной церемонии вручения премии BAFTA лента Сэма Мендеса «1917» одержала победу в семи категориях. Драме о Первой мировой войне достались приз за лучший фильм и награда за лучший британский фильм. Британские киноакадемики также отметили режиссерскую работу Мендеса и операторскую работу Роджера Дикинса.
Лидировавший по номинациям «Джокер» получил приз за лучшую мужскую роль (Хоакин Феникс), лучшую музыку (Хильдур Гуднадоттир) и лучший кастинг. Лучшей актрисой признали Рене Зеллвеггер в «Джуди». За роли второго плана награды вручили Лоре Дерн и Брэду Питту.
Майкла Уорда по результатам зрительского голосования назвали главной восходящей звездой.
Лучший фильм
- «1917»
- «Ирландец»
- «Джокер»
- «Однажды в… Голливуде»
- «Паразиты»
Лучший британский фильм
- «1917»
- «Для Самы»
- «Рокетмен»
- «Два Папы»
- «Наживка»
- «Извините, мы вас не застали»
Выдающийся дебют британского сценариста, режиссера или продюсера
- «Наживка» — режиссер и сценарист Марк Дженкин, продюсеры Кейт Байерс и Линн Вейт
- «Для Самы» — режиссер и продюсер Ваад Аль-Катиб, режиссер Эдвард Уоттс
- «Мэйден» — режиссер Алекс Холмс
- «Только ты» — режиссер и сценарист Гарри Вутлифф
- «Ретабло» — режиссер и сценарист Альваро Дельгадо-Апарисио
Лучший фильм на иностранном языке
- «Паразиты»
- «Прощание»
- «Для Самы»
- «Боль и слава»
- «Портрет девушки в огне»
Лучший документальный фильм
- «Для Самы»
- «Американская фабрика»
- «Аполлон-11»
- «Диего Марадона»
- «Большой хак»
Лучший анимационный фильм
- «Клаус»
- «Холодное сердце 2»
- «История игрушек 4»
- «Барашек Шон: Фермагеддон»
Лучший режиссер
- Сэм Мендес — «1917»
- Мартин Скорсезе — «Ирландец»
- Тодд Филлипс — «Джокер»
- Квентин Тарантино — «Однажды в… Голливуде»
- Пон Джун-хо — «Паразиты»
Лучший оригинальный сценарий
- «Паразиты»
- «Образование»
- «Достать ножи»
- «Брачная история»
- «Однажды в… Голливуде»
Лучший адаптированный сценарий
- «Кролик Джоджо»
- «Ирландец»
- «Джокер»
- «Маленькие женщины»
- «Два Папы»
Лучшая актриса
- Рене Зеллвегер — «Джуди»
- Джесси Бакли — «Дикая Роза»
- Скарлетт Йоханссон — «Брачная история»
- Сирша Ронан — «Маленькие женщины»
- Шарлиз Терон — «Скандал»
Лучший актер
- Хоакин Феникс — «Джокер»
- Леонардо ДиКаприо — «Однажды в… Голливуде»
- Адам Драйвер — «Брачная история»
- Тэрон Эджертон — «Рокетмен»
- Джонатан Прайс — «Два Папы»
Лучшая актриса второго плана
Лора Дерн — «Брачная история»
- Скарлетт Йоханссон — «Кролик Джоджо»
- Флоренс Пью — «Маленькие женщины»
- Марго Робби — «Скандал»
- Марго Робби — «Однажды в… Голливуде»
Лучший актер второго плана
Брэд Питт — «Однажды в… Голливуде»
Том Хэнкс — «Прекрасный день по соседству»
Энтони Хопкинс — «Два Папы»
Аль Пачино — «Ирландец»
Джо Пеши — «Ирландец»
Лучший композитор
- Хильдур Гуднадоттир — «Джокер»
- Томас Ньюман — «1917»
- Майкл Джаккино — «Кролик Джоджо»
- Александр Деспла — «Маленькие женщины»
- Джон Уильямс — «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Лучшая операторская работа
- «1917»
- «Ирландец»
- «Джокер»
- «Ford против Ferrari»
- «Маяк»
Лучший монтаж
- «Ford против Ferrari»
- «Ирландец»
- «Кролик Джоджо»
- «Джокер»
- «Однажды в… Голливуде»
Лучшая работа художника-постановщика
- «1917»
- «Ирландец»
- «Кролик Джоджо»
- «Джокер»
- «Однажды в… Голливуде»
Лучший дизайн костюмов
- «Маленькие женщины»
- «Ирландец»
- «Кролик Джоджо»
- «Джуди»
- «Однажды в… Голливуде»
Лучший грим/прически
- «Скандал»
- «1917»
- «Джокер»
- «Джуди»
- «Рокетмен»
Лучший звук
- «1917»
- «Джокер»
- «Ford против Ferrari»
- «Рокетмен»
- «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Лучшие визуальные эффекты
- «1917»
- «Мстители: Финал»
- «Ирландец»
- «Король Лев»
- «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Восходящая звезда 2020 года (зрительское голосование)
- Майкл Уорд
- Аквафина
- Джек Лауден
- Кейтлин Дивер
- Келвин Харрисон
Лучший кастинг
- «Джокер»
- «Брачная история»
- «Однажды в… Голливуде»
- «Два Папы»
- «История Дэвида Копперфилда»