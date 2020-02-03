«Гретель и Гензель»: чем так хорош самый ожидаемый ужастик этой зимы

Гретель и Гензель» не просто идеальный фэнтези-хоррор для гурманов, в особенности — для девушек. Это вообще самое крутое, что только можно представить сейчас в ужастиках: это настоящий «слоубёрн». Особый подвид «тлеющего» хоррора, мода на который пришла с такими хитами, как «Прочь», «Ведьма» и «Маяк». Главная фишка «слоубёрна» — гипнотический саспенс, который вводит тебя в некий транс: ты будто видишь странный, но захватывающий сон, который потом долго не отпускает».

ФОТО: Patrick Redmond/AP

Слова главной героини фильма — «сказка проникает в самую чащу твоего сознания» — святая истина. Что-то есть в этих сюжетах настолько древнее и сильное, что человечество не забывает их веками. В сказках много чудной жути, но отчего-то их рассказывают и рассказывают детям, как будто нас запрограммировал кто-то. Или что-то? Елизавета Зимарёва разберётся.

Гретель — героиня Софии Лиллис, звезды франшизы по Стивену Кингу «Оно», — интуитивно понимает, почему сказочные сюжеты до сих пор волнуют нас. Они продолжают действовать на наше сознание, используя архетипы. Поэтому наша реакция на страшную историю определяется древними установками, что лежат в области коллективного бессознательного. Как бы мы ни старались рационализировать свои страхи, они не уходят.

При этом удовольствие от страшилок почти гарантировано. Как и столетия назад, они обеспечивают нам безопасное переживание смерти — катарсис. В финале рассказа всегда возникает чувство облегчения — мы получили глубокий эмоциональный опыт, сидя в кинозале или свернувшись клубочком под одеялом!

ФОТО: Patrick Redmond/Image supplied by Capital Pictures

Сказка «Гензель и Гретель» — история любящих друг друга брата и сестры, что спасаются от злой ведьмы благодаря своей хитрости. Но злая ведьма не то чтобы просто упускает их — она поджаривается в своей же печи. В сказке есть и другие леденящие кровь вещи.