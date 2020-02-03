ГАЛЕРЕЯ ⟩ Самые яркие звезды на красной дорожке премии BAFTA

В Лондоне назвали лауреатов одной из старейших кинопремий мира BAFTA. Церемония, которая состоялась в 73-й раз, собрала в Royal Albert Hall звезд первой величины — как номинантов на премию, так и почетных гостей. Громкое событие посетили принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Как и предыдущие церемонии награждения года, красная дорожка BAFTA стала своеобразной репетицией перед вручением главной кинопремии мира, которая состоится ровно через неделю, 9 февраля. Звездами красной дорожки стали Скарлетт Йоханссон, Шарлиз Терон, Эмилия Кларк, Лили-Роуз Депп, Рене Зеллвегер и другие.

Герцогиня Кембриджская снова подала пример этичного отношения к моде, удивив поклонников и фэшн-экспертов выбором наряда. На церемонии она появилась в платье своего любимого бренда Alexander McQueen, которое она уже надевала в 2012 года.