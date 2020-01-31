Пт, 31.01.2020

НОВЫЙ ФИЛЬМ ⟩ Сегодня в большой прокат выходит хоррор «Няня»

Mackenzie Davis ja Brooklynn Prince õudusfilmis «Kurjuse lapsehoidja»

ФОТО: Patrick Redmond/AP/Scanpix

Картина основана на мистической повести «Поворот винта» писателя Генри Джеймса. Режиссером выступила Флория Сиджизмонди (работала над сериалами «Американские боги» и «Рассказ служанки»). 

В главных ролях — Маккензи Дэвис («Терминатор: Темные судьбы») и Финн Вулфард (Майк из «Очень странных дел» и Ричи из «Оно»). Няня по имени Кейт (Маккензи Дэвис) приезжает в мрачный особняк, чтобы ухаживать за двумя сиротами, чьи родители умерли при загадочных обстоятельствах. Вскоре она выясняет, что и у старого дома, и у детей есть свои секреты.

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