НОВЫЙ ФИЛЬМ ⟩ Сегодня в большой прокат выходит хоррор «Няня»

В главных ролях — Маккензи Дэвис («Терминатор: Темные судьбы») и Финн Вулфард (Майк из «Очень странных дел» и Ричи из «Оно»). Няня по имени Кейт (Маккензи Дэвис) приезжает в мрачный особняк, чтобы ухаживать за двумя сиротами, чьи родители умерли при загадочных обстоятельствах. Вскоре она выясняет, что и у старого дома, и у детей есть свои секреты.



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