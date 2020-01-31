КАК ЭТО БЫЛО ⟩ Вспоминаем, как проходили съемки экранизации легендарного произведения в Эстонии

«Зима» - последняя часть киноэпопеи, которую снимают по романам эстонского писателя Оскара Лутса. Действие фильма происходит в сложном 1942 году, когда советская оккупация в Эстонии сменилась немецкой оккупацией. Страна была разорена волной депортации и сражениями Второй мировой войны, но, несмотря на это тяжелое время, человеческие чувства и природа берут свое. «Зима» рассказывает о возвращении сына Арно Тали Арнольда в родную страну.

Режиссер «Зимы» Эрго Кулд и сценарист Мартин Альгус говорят, что они «пытаются передать суматоху того времени, но в то же время не потерять общую линию с фильмами, которые были выпущены ранее. По жанру наш фильм - драма-комедия, потому что юмором полны все книги Лутса».

В фильме снимаются актеры Рийна Хейн, Маргус Лепа, а также Хенесси Шмидт, Карл Роберт Сааремяэ, Франц Малмстен, Саара Нюганен, Мярт Койк, Харри Кырвитс, Меэлис Ряммельд и другие.