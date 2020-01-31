Гильдия актеров приняла новые правила для съемок секс-сцен

Согласно правилам, на съемках должны регулярно присутствовать координаторы по интимным сценам, которые будут обсуждать с актерами, что они согласны сделать перед камерой.

«Согласно правилам, координаторы по интимным сценам должны встретиться с продюсерами, режиссерами и сценаристами на стадии препродакшена, чтобы установить ожидаемый уровень обнаженности и обговорить подробности изображаемого секса, прописанного в сценарии», — говорится в заявлении главы SAG-AFTRA Гэбриэлль Картерис.

«Эти протоколы и правила помогут нормализовать и поддержать использование в производстве координаторов по интимным сценам, тем самым обеспечивая безопасность членов SAG-AFTRA во время работы», — добавила Картерис.