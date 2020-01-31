«Дэдпул» от DC c щепоткой Тарантино. Первая реакция на «Хищных птиц»

С последними проектами студия Warner уверенно прокладывает собственный путь в супергеройском кино. После «Джокера» и «Шазама!» настал черед «Хищных птиц» — фильма, который выглядит как очередной рискованный эксперимент, заметно отличающийся от лент киновселенной Marvel.
И если судить по первым отзывам, то попытка добавить в жанр что-то новое обернулась успехом, полным юмора и отлично поставленными драками.
В центре сюжета картины Кэти Янь — бывшая подружка Джокера, Харли Квинн (Марго Робби), которая собирает команду единомышленниц, чтобы разобраться с харизматичным и энергичным криминальным боссом Романом Сайонисом (Юэн Макгрегор) и его подручным Виктором Засом (Крис Мессина). Вместе с Харли сеют хаос, нарушают порядок и радуются жизни Черная Канарейка (Джерни Смоллетт), Охотница (Мэри Элизабет Уинстэд), Рене Монтойа (Рози Перес) и Кассандра Кейн (Элла Джей Баско), у каждой из которых есть свои счеты с Романом.
Если вам нравится постоянное насилие и много ругательств, то вы придете в восторг от „Хищных птиц“. В этом смысле фильм напоминает „Дэдпула“, но добавьте туда Криса Мессину, радостно переигрывающего на каждом шагу!
„Хищные птицы“ — это как если бы „Джона Уика“ пропустили через безумный фильтр комнаты смеха и набили до отказа блестками и матами. В фильме есть все, что вы хотели от Харли Квинн и ее подружек. В полном восторге от фильма!
„Хищные птицы“ потрясающие, сценарий крутой, экшен-сцены шикарные, Кассандра Кейн затмевает всех, а Харли несет на себе весь фильм...
„Хищные птицы“ — крепкий фильм. Первая половина оживает за счет непредсказуемой структуры, а остальному помогает экшен. Робби отличная, как и Макгрегор. Фильм мягче, чем ожидалось, а основной сюжет может затеряться за сложными завязками, но чаще работает, чем нет.
В широкий прокат в кинотеатрах Apollo Kino фильм выходит 7 февраля 2020 года (билеты и расписание)! Напомним, 7 февраля также состоится Некислый показ в Нарве! Подробности здесь!