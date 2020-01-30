Ждать осталось недолго: названа дата премьеры «Форсаж 9» в Эстонии!

Помимо пары главных героев к своим ролям вернется практически полный актерский состав в лице Джорданы Брюстер (Миа Торетто), Натали Эммануэль (Рамзи), Тайриза Гибсона (Роман Пирс) и Лудакриса (Тедж Паркер). В девятой части франшизы также вновь снимется главная злодейка предыдущей части Шарлиз Терон (Сайфер) и появится известный рестлер Джон Сина.

Интересно, что после конфликта с Вином Дизелем и выхода спиноффа Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw / «Форсаж: Хоббс и Шоу», из девятой части пропали Дуэйн Джонсон (Люк Хоббс) и Джейсон Стейтем (Деккард Шоу), причем экранная мать последнего Хелен Миррен (Магдалина Шоу) в картине все же появится.

Кинокомпания Universal Pictures опубликовала пару тизер-трейлеров боевика F9: The Fast Saga / «Форсаж 9» с Вином Дизелем в главной роли. Полноценный трейлер выйдет в ближайшую пятницу!

Первый ролик не слишком информативен — мы наблюдаем Доминика Торетто (Вин Дизель), Летти Ортис (Мишель Родригес) и их сына, которые наслаждаются семейной идиллией. При этом Летти передает знаменитый крестик Торетто (ищите на Aliexpress) ребенку, заявляя, что это «защита от того, что грядет».