Неподражаемая Розамунд Пайк в трейлере биографической драмы «Радиоактивно»

В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Радиоактивно» от Amazon. Картина, основанная на графическом романа Лорена Реднисса «Radioactive: Marie and Pierre Curie: A Tale of Love and Fallout», расскажет не только о выдающемся химике, но и об истории радиации от первого открытия до современности.
Режиссером «Радиоактивно» станет Маржан Сатрапи, известная своей работой над «Персеполисом». Главную роль в ленте исполнит Розамунд Пайк, а продюсерами проекта стали Тим Беван, Эрик Феллнер и Пол Уэбстер.
Мария Кюри была удостоена в 1903 году Нобелевской премии по физике, а в 1911 году стала первым человеком, который получил Нобелевскую премию дважды (тогда она получила премию по химии). Кюри с мужем Пьером занималась исследованием радиоактивности и открыла такие химические элементы, как радий и полоний.
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