Неподражаемая Розамунд Пайк в трейлере биографической драмы «Радиоактивно»

Режиссером «Радиоактивно» станет Маржан Сатрапи, известная своей работой над «Персеполисом». Главную роль в ленте исполнит Розамунд Пайк, а продюсерами проекта стали Тим Беван, Эрик Феллнер и Пол Уэбстер.

Мария Кюри была удостоена в 1903 году Нобелевской премии по физике, а в 1911 году стала первым человеком, который получил Нобелевскую премию дважды (тогда она получила премию по химии). Кюри с мужем Пьером занималась исследованием радиоактивности и открыла такие химические элементы, как радий и полоний.