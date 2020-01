Неподражаемая Розамунд Пайк в трейлере биографической драмы «Радиоактивно»

В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Радиоактивно» от Amazon. Картина, основанная на графическом романа Лорена Реднисса «Radioactive: Marie and Pierre Curie: A Tale of Love and Fallout», расскажет не только о выдающемся химике, но и об истории радиации от первого открытия до современности.