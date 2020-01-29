Ты — то, что ты ешь... Что увидят звезды на столах вечеринки Оскара

Организаторы премии Оскар решили взять пример с первой кинопремии в году – Золотой глобус – частично отказаться от животной пищи и полностью забыть о пластике. Инициатором первой премии стал Хоакин Феникс, знаменитый защитник окружающей среды. Впрочем, такую инициативу охотно поддерживают немало других голливудских звезд.

Поэтому организаторы премии Оскар-2020 приняли это к сведению и отметили, что меню на торжественной церемонии будет полностью растительным, а на столах откажутся от пластиковых бутылок. Относительно Губернаторского бала – традиционного ужина после премии Оскар, то там будет 70% меню растительного происхождения, а 30% – животного. Об этом сообщили в издании Variety.

В течение последнего десятилетия Академия пыталась сократить углеродный след, и за последние семь лет у Оскара он был нулевым. Мы продолжаем расширять наш план стабильного развития с конечной целью стать углеродно-нейтральными,

– говорится в официальном заявлении Американской киноакадемии.

Что известно об Оскаре-2020?