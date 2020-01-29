«Армии нужен пулемет». Вышел трейлер российской драмы «Калашникова»
Вышел трейлер фильма «Калашников» — биографической драмы об изобретателе АК-47 Михаиле Калашникове. Он разработал автомат в 29 лет, после того как получил ранение на Великой Отечественной войне.
Калашников прожил долгую и интересную жизнь, но одна мысль не оставляла его в покое: «Появись такое оружие у нас тогда, в сорок первом — война бы закончилась гораздо раньше и многие из наших парней остались бы живы».
В главной роли снялся Юрий Борисов («Бык», «Аванпост», «Хрусталь», «Союз Спасения»). В качестве режиссера выступил Константин Буслов, продюсер и старший брат Петра Буслова, снявшего «Бумер» и «Высоцкий. Спасибо, что живой». Помимо Борисова, в фильме снялись Артур Смольянинов и Ольга Лерман.
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