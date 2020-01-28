Марго Робби объяснила, почему Джареда Лето не позвали в фильм «Хищные птицы»

Актриса поведала, что лента изначально задумывалась историей о женской банде.
На первых порах фильмы из расширенной вселенной DC оборачивались неудачами, но с выходом таких картин, как «Чужо-женщина», «Аквамен» и «Шазам!» ситуация стала меняться в противоположную сторону. В ближайшем будущем поклонников ждет еще несколько интересных проектов DC, в числе которых «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». Как можно догадаться по названию, в центре предстоящего блокбастера окажется эксцентричная героиня Марго Робби, известная зрителям по «Отряду самоубийц».
На вопрос о том, почему в новом фильме не нашлось место Джокеру в исполнении Джареда Лето, Робби ответила:
Было два варианта: либо это будет история о Харли и Джокере, либо же Джокеру придется оказаться вне картины. Я очень хотела увидеть Харли во главе девичьей банды. У меня также было ощущение, что на рынке в этом отношении сейчас имеется огромная лакуна – до сих пор у нас не было боевика о разношерстной женской банде. Мне казалось, эту тему никто раньше не раскрывал, и я не могла понять почему – особенно когда речь о фильмах по мотивам комиксов. Словом, мы еще в самом начале сознательно решили разлучить Харли и Джокера.
Стоит добавить, что в «Хищных птицах» Робби не только исполняет главную роль, но и выступает одним из продюсеров проекта. По сюжету фильма, Харли Квинн объединится в команду с рядом других роковых женщин, в числе которых будут Черная Канарейка, Охотница, Рене Монтойя и Кассандра Кейн. Им предстоит сразиться с суперзлодеем под ником Черная Маска.
В широкий прокат в кинотеатрах Apollo Kino фильм выходит 7 февраля 2020 года (билеты и расписание)! Напомним, 7 февраля также состоится Некислый показ в Нарве! Подробности здесь!