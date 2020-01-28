Марго Робби объяснила, почему Джареда Лето не позвали в фильм «Хищные птицы»

Было два варианта: либо это будет история о Харли и Джокере, либо же Джокеру придется оказаться вне картины. Я очень хотела увидеть Харли во главе девичьей банды. У меня также было ощущение, что на рынке в этом отношении сейчас имеется огромная лакуна – до сих пор у нас не было боевика о разношерстной женской банде. Мне казалось, эту тему никто раньше не раскрывал, и я не могла понять почему – особенно когда речь о фильмах по мотивам комиксов. Словом, мы еще в самом начале сознательно решили разлучить Харли и Джокера.