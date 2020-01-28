Больше эпичных кадров: создатели «Мулан» показали новые тизеры и постеры

Walt Disney Studios опубликовала новые промо-ролики к своему грядущему игровому фильму «Мулан», постановкой которого занимается Ники Каро. Кроме того, представлены также несколько постеров, каждый из которых посвящен одному из главных персонажей картины.

ФОТО: Cap/rfs/Image Supplied By Capital Pictures

Как можно заметить по имеющимся тизерам, новая «Мулан» будет значительно отличаться от мультипликационного оригинала, который вышел в 1998 году. Вместо песен и веселья зрителей ждут эффектные батальные сцены, удивительные пейзажи и драматическое напряжение. Кроме того, в фильме не будет дракончика Мушу, который в свое время стал всеобщим любимцем – его должен заменить феникс, внешность которого, правда, остается пока нераскрытой.

ФОТО: Cap/rfs/Image Supplied By Capital Pictures

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«Мулан» станет очередным крупнобюджетным ремейком, который Disney выпустит на основе своих классических анимационных фильмов. Напомним, что ранее студия представила обновленные версии таких картин, как «Король Лев», «Аладдин», «Книга джунглей», «Красавица и Чудовище», «Дамбо».

«Мулан» расскажет о храброй девушке (Лю Ифэй), которая во имя спасения больного и ослабевшего отца решает переодеться в юношу и отправиться вместо него на войну.