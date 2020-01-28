Больше эпичных кадров: создатели «Мулан» показали новые тизеры и постеры

Walt Disney Studios опубликовала новые промо-ролики к своему грядущему игровому фильму «Мулан», постановкой которого занимается Ники Каро. Кроме того, представлены также несколько постеров, каждый из которых посвящен одному из главных персонажей картины.
Как можно заметить по имеющимся тизерам, новая «Мулан» будет значительно отличаться от мультипликационного оригинала, который вышел в 1998 году. Вместо песен и веселья зрителей ждут эффектные батальные сцены, удивительные пейзажи и драматическое напряжение. Кроме того, в фильме не будет дракончика Мушу, который в свое время стал всеобщим любимцем – его должен заменить феникс, внешность которого, правда, остается пока нераскрытой.
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«Мулан» станет очередным крупнобюджетным ремейком, который Disney выпустит на основе своих классических анимационных фильмов. Напомним, что ранее студия представила обновленные версии таких картин, как «Король Лев», «Аладдин», «Книга джунглей», «Красавица и Чудовище», «Дамбо».
«Мулан» расскажет о храброй девушке (Лю Ифэй), которая во имя спасения больного и ослабевшего отца решает переодеться в юношу и отправиться вместо него на войну.
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