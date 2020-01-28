«Веном 2»: в Сети появились подробности сюжетной линии злодеев Карнажа и Визг

Эдди Брок готов вернуться. Съемки «Венома 2» идут вовсю, и пока это происходит в Англии. А накануне стали известны некоторые подробности о том, как главные антагонисты блокбастера Клетус Кэссиди и Фрэнсис Луис Баррисон задействованы в сюжете. Эти двое более известны как Карнаж и Визг, и из комиксов Marvel фанаты знают, что стоит им объединиться, как вокруг тут же начинается настоящая бойня, в которой гибнет множество невинных людей.

ФОТО: CAP/MFS/Image supplied by Capital Pictures

Когда Клетус впервые появился в посттитровой сцене первого «Венома», зрители обнаружили его за решеткой, где он ожидал смертной казни за серию убийств. Однако все изменилось, когда ему удалось сбежать из Рейвенкрофта, ужасной больницы для душевнобольных, вместе с Фрэнсис, которая была заточена там вместе с ним.

Похоже, в момент побега у Кэссиди не будет симбиота, и, как ожидается, продолжение «Венома» подробнее расскажет о прошлом рыжеволосого персонажа. Это значит, что зрители перенесутся в сиротский приют, который Клетус сжег в детстве. Вероятно, Брок считает, что во всех двенадцати смертях, произошедших во время этого пожара, виноват сам Кэссиди. А если прибавить сюда и те преступления, которые власти доподлинно приписывают Кэссиди, неудивительно, что Эдди решил встать на путь мщения.