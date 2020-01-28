Блейк Лавли впервые вышла в свет после третьих родов на премьере «Ритм-секции»

ФОТО: John Palmer/MPI/Capital Pictures/JP/MPI/Capital Pictures

Блейк явилась на премьеру со своей мамой Элен и сестрой Робин. Супруга Райана Рейнольдса с ней не было — вероятно, он остался дома с детьми.

На ковровой дорожке Лавли произвела фурор. Актриса впервые вышла в свет после третьих родов и, как отметили поклонники, выглядела «очень достойно». Для премьеры Блейк выбрала черное бархатное платье Dolce&Gabbana, жемчужно-изумрудное украшение Lorraine Schwartz и высокие сапоги на шпильке от Christian Louboutin. Наряд актрисы подчеркнул ее достоинства, в частности, зону декольте, и скрыл возможные недостатки фигуры многодетной матери.

ФОТО: John Palmer/MPI/Capital Pictures/JP/MPI/Capital Pictures

В «Ритм-секции» Лавли предстала в непривычном образе с короткими волосами. Она сыграла девушку по имени Стефани, семья которой погибла в подстроенной авиакатастрофе.

Моя героиня решает выяснить, кто это сделал и почему. Она хочет отомстить за свою семью. И месть становится для нее единственным лекарством от боли,