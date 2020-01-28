Видео о съемках «Однажды в… Голливуде»: как создавался девятый фильм Тарантино

«Однажды… в Голливуде» — история Рика Далтона, бывшей звезды вестернов. Вместе со своим верным напарником и дублером Клиффом Бутом он пытается выжить в новом незнакомом Голливуде и даже подумывает уехать в Италию, где силу набирают спагетти-вестерны. По соседству с бывшим ковбоем живут Роман Полански и его супруга, актриса Шэрон Тейт, которая вместе с четырьмя друзьями должна в итоге погибнуть от рук последователей Чарльза Мэнсона.